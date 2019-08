Lastwagen prallt gegen eine Mauer

Bei einem Verkehrsunfall in Pfarrweisach entstand hoher Schaden. Das Malheur passierte am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr im Mehlgrund. Ein 58-Jähriger war beim Rangieren in dem Wohngebiet mit seinem Lastwagen gegen eine Sandsteinmauer geprallt. Die angefahrene Mauer kippte um und fiel auf einen geparkten Pkw. Der Schaden an Pkw und Mauer liegt bei rund 7000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Maßnahmen zu kümmern. Die Polizei Ebern konnte den Lkw-Fahrer indes schnell ermitteln und zur Rede stellen. Er hat allem Anschein nach gar nicht bemerkt, dass er mit dem Heck seines Lkw an der Mauer hängen geblieben war und den hohen Schaden verursacht hat. Mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss der Fahrer dennoch rechnen. An seinem Lastwagen entstand nur minimaler Sachschaden.