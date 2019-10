Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet am Montagvormittag im nassen Kurvenbereich der Kreisstraße BA 54 bei Litzendorf ein 43-Jähriger mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab. Der Fahrer überfuhr zwei Leitpfosten und kam im Seitengraben zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.