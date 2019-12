Lastwagen ist zu hoch und der Fahrer "high"

Am Donnerstagmittag hat eine Streife des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Bayreuth einem portugiesischen Lkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, da dessen Sattelzug zu hoch war. Der 51-jährige Mann war mit seinem Brummi auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs und wurde bei Trockau kontrolliert. Nachdem er jenen Mangel behoben glaubte, verständigte er am Abend wiederum die Polizei und bat um Genehmigung der Weiterfahrt. Damit wurde es jedoch vorerst nichts. Als die Beamten eintrafen, kam ihnen aus dem Führerhaus ein ganz spezieller Duft entgegen. Der Verdacht bestätigte sich: In der Mittelkonsole fanden sie eine geringe Menge Haschisch. Dieses gehörte der 40-jährigen Beifahrerin. Beide hatten offensichtlich gerade erst etwas von dem braunen Klumpen geraucht. Da ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde dem Mann die Weiterfahrt erneut untersagt. Das Betäubungsmittel wurde noch vor Ort sichergestellt und die Frau wegen des Drogenbesitzes angezeigt.