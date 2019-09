Lastwagen fährt auf Lastwagen auf

Im dichten Berufsverkehr fuhr am Montagmorgen ein 22-jähriger Lkw-Fahrer im Bereich der Ausfahrt Bamberg-Ost der A 73 in das Heck eines vor ihm fahrenden Lasters, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Unfallursache war Unaufmerksamkeit gepaart mit zu geringem Sicherheitsabstand. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Abbiegefehler kommt teuer zu stehen Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend kurz vor 23 Uhr auf dem Berliner Ring ereignet hat. Hier übersah eine 51-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Memmelsdorfer Straße den entgegenkommenden Skoda eines 24-Jährigen, der den Berliner Ring in Richtung Hallstadt befuhr. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten bei dem Unfall verletzt. Unbekannter fährt geparkten Volvo an Am vergangenen Freitag zwischen 2.30 und 15.15 Uhr wurde ein in der Brennerstraße geparkter blauer Volvo von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1500 Euro. Seat muss jetzt in die Werkstatt Zwischen vergangenem Samstag, 22.30 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Unteren Sandstraße einen silberfarbener Seat Leon an der hinteren linken Seitentüre. Hier beläuft sich der Sachschaden auf circa 1000 Euro. Zeugenhinweise zu den genannten Unfallfluchten erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210. Handtaschendieb langt in Toilette zu Am Sonntagmittag, zwischen 12.45 und 12.55 Uhr, wurde einer Seniorin eine schwarze Damenhandtasche gestohlen, die sie in der öffentlichen Toilette am Gebäude des Tourismus & Kongress-Service in der Geyerswörthstraße hatte liegen lassen. In der Tasche befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, eine Brille sowie diverse Ausweispapiere im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Rauschgift bleibt nicht unentdeckt Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamten in der Forchheimer Straße einen 18-Jährigen, der dort mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bereits beim Absteigen von seinem Zweirad bemerkten die Beamten einen Beutel mit Marihuana, der aus der Umhängetasche des jungen Mannes hing. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten schließlich noch knapp 5 Gramm Marihuana bei dem Mann. Das aufgefundene Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Da der junge Mann zudem vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte, veranlassten die Beamten schließlich noch die Entnahme einer Blutprobe. pol