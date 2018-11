Lastwagen erfasst Fußgänger

Mit leichten Verletzungen musste am Mittwochnachmittag ein 57-jähriger Fußgänger mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Rückwärtsausfahren aus einem Firmengelände in der Ortsstraße "Am Steinernen Kreuz" hatte ein Lkw-Fahrer den Fußgänger übersehen und war mit seinem Fahrzeug mit dem Mann zusammengestoßen.