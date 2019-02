Ein unbekannter Lasterfahrer hat am Montag gegen 12.10 Uhr in Pfarrweisach in der Straße "Am Bauhof" Unfallflucht begangen. Der Lkw-Fahrer belieferte eine Firma und überfuhr dabei mit seinem Fahrzeug einen Metallpfosten, der dadurch aus dem Fundament gerissen wurde. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 300 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich noch das Teilkennzeichen SW (für Schweinfurt). Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Ebern an, Ruf 09531/9240. red