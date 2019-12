Lastwagen demoliert Autotür

In einer Haltebucht der Bamberger Straße parkte am Donnerstag gegen 11.10 Uhr, eine 47-Jährige ihren Kleintransporter. Beim Aussteigen öffnete die Fahrerin die Fahrertür vorsichtig, um den fließenden Verkehr zu beobachten. Dabei stieß ein vorbeifahrender unbekannter Lkw-Fahrer gegen die Fahrertüre und zerstörte diese komplett. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.