Lastwagen blockieren die Autobahn

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind in kurzer Zeit am Donnerstagabend im südlichen Bayreuther Landkreis gefallen. Dies führte dazu, dass auf der A 9 an den Steigungen hauptsächlich Lastwagen nicht mehr weiterkamen, quer standen und die Fahrbahn blockierten. Die eingesetzten Schneepflüge konnten ihrer Arbeit somit nicht mehr gänzlich nachkommen. Erst mit weiteren Räumfahrzeugen, mehreren Kräften des Technischen Hilfswerks Bayreuth und Pegnitz und Streifen der Verkehrspolizei Bayreuth konnte die Verkehrslage sukzessive bereinigt werden. Trotz der gemeinsamen Anstrengungen mussten die Verkehrsteilnehmer im Stau stellenweise bis zu drei Stunden ausharren. Erschwerend kam noch hinzu, dass während der Zeit drei Autofahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn in die Schutzplanke krachten. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Alle drei Unfallverursacher erwartet nun wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit jeweils ein Bußgeld von 145 Euro und ein Punkt in Flensburg.