Lastwagen bleibt an Gebäudedach hängen

Am Mittwochmorgen um 10.20 Uhr wollte ein Lkw von der Hauptwachstraße nach rechts in den Vorderen Graben abbiegen, blieb hierbei jedoch mit seinem Anhänger am Dach eines Gebäudes hängen. Da der Laster feststeckte, musste der Bereich für etwa 20 Minuten für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt werden, bis der Lkw rückwärts herausgelotst werden konnte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2800 Euro. Fahrraddiebe halten Polizei auf Trab In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Kaimsgasse ein Fahrrad der Marke Giant ATX im Wert von fast 500 Euro entwendet. Um in den abgesperrten Hof zu gelangen, muss der Täter über den Zaun oder das Tor geklettert sein. Bereits in der Nacht von Freitag, 7. Juni, auf Samstag, 8. Juni, wurde ein an einen Lichtmast in der Gaustadter Hauptstraße gekettetes Fahrrad der Marke Focus Whistler Elite im Wert von 400 Euro gestohlen. Zeugen zu den Fahrraddiebstählen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Mini Cooper beschmiert und verkratzt Erst jetzt stellte die Fahrerin eines Mini Cooper fest, dass die Heckklappe ihres Wagens mit einem schwer löslichen Farbstift beschmiert und zudem verkratzt worden war. Die Frau vermutet, dass die Beschädigungen am 22. Mai in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr entstanden, als das Fahrzeug in einer Garage Am Kanal 3 stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol