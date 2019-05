Lastwagen aus Kreis Forchheim fährt auf

Am Montagmorgen ist es im Berufsverkehr auf der B 2 kurz vor Nürnberg zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem ein Auto und ein Lastwagen beteiligt waren. Der 59-jährige Fahrer des Lkw aus dem Kreis Forchheim hatte übersehen, dass die vor ihm fahrende 53-jährige Fahrerin eines Autos aus dem Nürnberger Land verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf. Während der Pkw der Frau am Heck erheblich beschädigt wurde, konnte an dem Lkw augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.