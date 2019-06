Lastwagen auf Kollisionskurs

Zwei Lastwagen kollidierten am Mittwochnachmittag auf der Brücke über die Coburger Straße. Ein 58-Jähriger hatte mit seinem 3,5-Tonner die Kronacher Straße in Richtung Hallstadter Straße befahren, auf der Brücke kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw, der in Richtung Berliner Ring unterwegs war. Der 58-Jährige wendete an der Kreuzung Kronacher Straße/Hallstadter Straße und kehrte an die Unfallstelle zurück, allerdings hatte sich der Fahrer des anderen beteiligten Lkw bereits entfernt. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Zeugenhinweise. Unbekannter stößt gegen geparkten VW Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, in der Hubertusstraße ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten grauen VW Golf im Heckbereich und suchte anschließend das Weite. Frau und Begleiter

bitte melden Am Dienstagabend wurde eine Polizeistreife auf der Unteren Brücke von zwei Zeuginnen auf einen dunkelhäutigen Mann aufmerksam gemacht, der am Montagabend einer Passantin unter den Rock hatte fassen wollen oder die junge Frau möglicherweise auch schon berührte. Ein Begleiter war der Frau zu Hilfe gekommen und konnte so einen weiteren Übergriff unterbinden. Die Beamten stellten die Personalien des 28-jährigen Senegalesen fest und führten erste Ermittlungen durch. Da die junge Frau und deren Begleiter bislang nicht bekannt sind, werden diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich zeitnah unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Rucksackdieb langt am Ufer zu Am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr legte ein Student seinen Rucksack in Bug an der sogenannten Buger Mauer ab und ging anschließend zum Schwimmen. Als er wieder zurückkehrte, war die im Rucksack samt Geldbörse, Personalausweis sowie Führerschein verschwunden. pol