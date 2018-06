Lasterfahrer ohne Schein unterwegs

pol



Einen 44-jährigen Tschechen, den die Staatsanwaltschaften Nürnberg, Erlangen und Neuwied wegen verschiedener Verkehrsstraftaten suchten, hielt eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagabend am Autohof Himmelkron an. Der 44-Jährige war mit einem Sattelzug auf dem Heimweg nach Tschechien. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Brummifahrer zwar einen Führerschein aus seiner Heimat vorzeigen konnte, der jedoch in Deutschland ungültig war. So beendeten sie die Fahrt des Truckers. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach einer Wohnsitzüberprüfung konnte er mit einem Ersatzfahrer den Heimweg antreten.