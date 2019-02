Laster touchiert Dach von Wohnhaus

Wohl zu schmal für seinen Laster war für einen Lkw-Fahrer in Stralsbach am Montagvormittag ein Weg. Wie die Polizei meldete, kam es gegen 10 Uhr zu einem Unfall, als der Brummi die Dachkante eines Wohnhauses touchierte. Hierbei wurden das Dach sowie die Dachrinne leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. pol