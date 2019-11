Laster schleudert Stein in Windschutzscheibe

Schreck am Morgen: Auf der Kreisstraße KG 46 von Oerlenbach nach Wirmsthal war am Donnerstag, gegen 9 Uhr, ein Autofahrer unterwegs. Dabei kam ihm ein Sattelzug entgegen, und es ist davon auszugehen, dass dieser einen Stein auf die Windschutzscheibe des Pkw schleuderte, so dass diese brach. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro, so die Polizei. pol