Laster kontra Auto: Hoher Schaden

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Montag, gegen 13.50 Uhr, an der Einmündung Rannunger Straße zur Poppenlauerer Straße, meldete die Polizei. Ein Laster, der von Rannungen in die Poppenlauerer Straße einbiegen wollte, übersah ein von links kommendes vorfahrtsberechtigten Auto - und es krachte. Der Brummi stieß mit seiner linken vorderen Fahrzeugseite in die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am Auto wird der Sachschaden auf etwa 6000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück keine der beteiligten Personen. pol