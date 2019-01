Laster gestreift: Schaden am Auto?

Auf Höhe der Biogasanlage in Ostheim v. d. Rhön kam es vermutlich zu einer Berührung zwischen einem schwarzen Auto und einem Lkw, dies meldete vorsorglich der Lasterfahrer am Dienstagmittag. Der 48-Jährige gab an, dass er in Richtung Ostheim v. d. Rhön unterwegs war, als ihm der schwarze Pkw entgegenkam. Vermutlich blieb der unbekannte Autofahrer mit seinem linken Außenspiegel an der Kennzeichenhalterung des Brummis hängen. Am Laster entstand nur ein kleiner Schaden, ob vielleicht am Auto ein größerer Schaden entstanden ist, konnte der Mann nicht sagen. Er meldete den Vorfall vorsorglich, berichtet die Polizeiinspektion Mellrichstadt. Der Pkw-Fahrer kann sich bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt, Tel.: 09776/8060, melden. pol