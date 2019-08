Laster fährt in Wildschweinrotte

Dass auf der B 286 in der Nacht auf Sonntag wesentlich mehr los war als normal, wurde einigen Wildschweinen zum Verhängnis. Denn da wurde der gesamte Verkehr der Rhön-Autobahn Richtung Süden in Schildeck abgeleitet und über Schondra und Unterleichtersbach nach Oberthulba geführt, berichtete die Polizeiinspektion Bad Brückenau. Ein Laster wollte gegen 22.30 Uhr auf seinem Weg in den Süden gerade am Gewerbegebiet Schildeck in Richtung Schondra abbiegen, als eine Rotte Schwarzkittel vor seinen Scheinwerfern auftauchte. Mehrere Tiere wurden angefahren und verendeten vor Ort. Am Laster entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. pol