Laster bleibt an Hallendach hängen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr das Spitzdach einer Halle in der Bürgermeister-Polster-Straße beschädigt. Die Halle liegt in einer Kurve der Durchfahrtsstraße in Koppenwind, durch die der Verkehr aufgrund einer Baustelle geleitet wird. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass ein Lkw die Dachrinne teilweise abgerissen und die Dachziegel abgedeckt hat. Der Schaden: 2000 Euro. Die Polizei Haßfurt sucht den Unfallverursacher und bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270.