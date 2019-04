Laster bleibt am Schwaneneck hängen

Zu eng in die Kurve ging eine Lasterfahrerin am Donnerstagabend in der Bad Brückenauer Altstadt. Wie die Polizei meldete, war die 33-jährige Berufskraftfahrerin mit ihrem Sattelzug in der Altstadt in Bad Brückenau aus Richtung Kissinger Straße unterwegs. Am Schwaneneck holte sie wohl nicht weit genug aus, so dass sie mit der rechten Seite des Aufliegers am Hauseck hängen blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro am Fahrzeug und von etwa 500 Euro am Gebäude. Mit einer mündlichen Verwarnung aufgrund der ungünstigen Verkehrssituation wurde der Fahrfehler der Frau mit dem mildest möglichen Mittel geahndet, so die Polizei. pol