Laserstrahl blendet Autofahrer

Bereits am Montagabend gegen 18.20 Uhr ist ein 52-jähriger Autofahrer durch einen roten Laserstrahl geblendet worden, als er mit seinem silbernen Opel von der Bamberger Straße kommend am Vogelseck in die Spitalstraße einfuhr. Beim Abbiegen bemerkte er vier Jugendliche auf dem Gehweg der Steinwegstraße. Wo der Laserstrahl jedoch genau herkam, konnte der Geschädigte nicht orten. Da er Schmerzen im Auge spürte, begab er sich in die Augenklinik Erlangen. Dort wurde diagnostiziert, dass keine bleibenden Verletzungen davongetragen wurden. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.