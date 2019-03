Laserkontrolle: Fünf fuhren zu schnell

Eine Laserkontrolle führte die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2203 bei der Kreuzkapelle durch. Hierbei musste sie fünf Autofahrer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 70 mit 96 km/h in die Kontrollstelle. Das kostet ihn mindestens 70 Euro und einen Punkt in Flensburg.