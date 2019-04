Laserkontrolle: 21 fuhren zu schnell

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Dienstagnachmittag am Ausbauende der B 173 eine Laserkontrolle durch. Hierbei mussten sie insgesamt 21 Verkehrsteilnehmer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 80 mit 127 km/h in die Kontrollstelle. Ihn erwarten eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 160 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Während der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass ein Transporter Spanplattenzuschnitte ungesichert im Laderaum transportierte und die für den gewerblichen Güterverkehr vorgeschriebenen Tageskontrollblätter nicht vorweisen konnte. Er enthält Anzeigen. pol