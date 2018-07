scm



Lars Reichelt ist zurück auf der Bahn: Vor genau 20 Jahren schloss Reichelt, der damals 19-jährige Mittelstreckler der LG Bamberg , bei den deutschen Jugendmeisterschaften mit dem fünften Platz ab. Danach opferte der sechsfache bayerische Meister und vierfache Vizemeister seiner komplexen Berufsausbildung die Leichtathletik . Diese Saison packte es ihn: "Ich will zurück auf die Bahn!" Bei den nationalen Meisterschaften der Senioren in Mönchengladbach feierte er mit 2:03,22 Minuten über 800 m - wieder als Fünfter - ein glänzendes Comeback. Die spezifische Vorbereitung kam zwar noch zu kurz, aber in der kommenden Saison möchte er sich weiter vorn platzieren, zumal mit dem Wechsel in die höhere Altersklasse M40 er dann zu den Jüngeren gehört.