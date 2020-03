Laptop und Geld aus Auto gestohlen

Ein Laptop und ein höherer Bargeldbetrag hat ein Mann aus einem Cabrio gestohlen, das in der Schweinfurter Straße abgestellt war. Weil die Polizei aber an Hinweise auf das Kennzeichen des Fahrzeugs gelangte, mit dem der Dieb unterwegs war, konnte noch am gleichen Tag der Täter ermittelt werden. Die Hammelburger Polizei weist in dem Zusammenhang ausdrücklich auf die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Polizeidienststellen hin. Während der Laptop sichergestellt werden konnte, hatte der 48-Jährige aus Hessen das Bargeld bereits ausgegeben. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Er musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei einer darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler noch Betäubungsmittel, weshalb der Mann jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen muss. Ermittlungen wegen Diebstahls, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr werden nun bei der Polizeiinspektion Hammelburg geführt. pol