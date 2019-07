Der SSV Ober-/Unterlangenstadt veranstaltet am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr das dritte Langstädter Bierfest. Das Fest findet als Open-Air auf dem Sportgelände des SSV direkt an der Rodach statt. Neben verschiedenen Bieren ist auch die Liveband "Bumsi and the Pimperboyz" am Start. Gegen 22 Uhr wird beim Baumstammsäge-Wettbewerb das stärkste Zweier-Team gesucht. red