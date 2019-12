Langsamer Traum von Einsamkeit

Sebastian Schanz Die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg hat sich schon häufiger einen Namen gemacht, als Sprachrohr der Denkmäler dieser Stadt, die steinern stumm bleiben müssen. In der aktuellen Ausgabe ihres Magazins "DenkMal weiter" haben die Aktiven den Bischofsmühlplatz ins Visier genommen - und kein gutes Haar an der Installation der Skulptur des Künstlers Rui Chafes gelassen.

"Die an sich reizvolle Großskulptur schwingt sich von einem elliptischen Rasenbeet empor, während die Bäume auf quadratischen Flächen stehen", heißt es in der Beschreibung, und weiter: "Seiner Korrespondenz mit dem Rokokoschmuck des Brückenrathauses beraubt - Aufstellungsort während der Ausstellung im Sommer -, wirkt Rui Chafes ,Langsamer Traum' vor der Breitseite des Bischofsmühle eigentlich nur einsam." Kritikerin Ulrike Grießmayr schreibt gar von einem "irgendwie bürokratisch-rechtwinkligen Programm ohne Bezug zur Umgebung, wie man es an jedem beliebigen Ort weltweit antreffen könnte". Sie fragt: "So kann es sich der Künstler doch nicht gewünscht haben?"