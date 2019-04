Langohren nehmen alle Hürden

Helmut Will Fast so etwas wie eine Leichtathletikmeisterschaft für Nagetiere, war das, was der Kleintierzuchtverein Untermerzbach, Lahm und Umgebung da aufzog. Die Untermerzbacher hatten viele Gäste, die mit ihren Kaninchen zum Wettbewerb "Kanin-Hop" antraten. Die Teilnehmer des sportlichen Wettstreits kamen aus Bayern, Sachsen-Anhalt, Württemberg-Hohenzollern, Baden, Hessen und Thüringen.

Als "Kanin-Hop" bezeichnet man eine Sportart, bei der Kaninchen über Hindernisse springen, welche in einer beliebigen Form aufgebaut wurden. Die Kaninchen tragen dabei manchmal ein Brust- oder Schultergeschirr und werden von ihren Besitzern an einer Leine geführt.

Insgesamt nahmen 34 Personen mit 123 Kaninchen teil, die bei insgesamt 224 Starts antraten und um Punkte kämpften. Begonnen wurde mit der Vorbereitungsklasse und dann mit dem Parcours für die höchste Klasse. Absteigend geht es weiter. In jeder Klasse wurden zwei Durchgänge gesprungen. Gewonnen hat am Ende, wer mit seinem Langohr die beste Zeit und die wenigsten Fehler verbuchen kann.

Stattliche Hindernisse

Es war eine spannende Sache, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Kinder und Erwachsenen, die zugeschaut haben. Es ging über Hindernisse mit 15 Zentimetern Höhe, aber in den höheren Klassen mussten auch Sprünge bis zu 40 Zentimeter überwunden werden. In der "schweren Klasse" mussten die "Hoppler" über mehr als zehn Hindernisse springen, die 35 bis 40 Zentimeter hoch waren und eine Weite von 55 Zentimeter erreichen mussten.

In der Vorbereitungsklasse siegte Marvin Reißig mit seinem Kaninchen "Lio." Bei der leichten Klasse hatten Katharina Ihle mit "UK King Cross" und Stella Wagner mit "Brownie" die Nase vorne. In der mittelschweren Klasse siegten Kathrin Fuchs mit "Skippi" und Sara Zürch mit "Noobyfist Silver Spirit." In der schweren Klasse gewannen Sarah Zürch und Anna-Maria Müller mit ihren Tieren.

In der Eliteklasse konnten Alexander Dreher mit "Palatinas Thunderball" und Sarah Zürch punkten. Beim "Jump 'n' Run" war Anna-Maria Müller mit "Shining Diamond" vorne, die ebenfalls beim Punktespringen siegte.