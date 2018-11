Langjährige Mitarbeiter und Azubis geehrt

Die Firma Hofmann - Ihr Impulsgeber hat am Freitag 20 langjährige Mitarbeiter geehrt sowie drei Auszubildende für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Zwei Mitarbeiter halten der Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH seit 40 Jahren und länger die Treue, fünf seit 30 Jahren. Dazu kommen noch vier Mitarbeiter, die seit 20 Jahren im Unternehmen sind und neun, die seit zehn Jahren Impulsgeber sind. Bei einem gemeinsamen Essen im Gasthaus Dinkel in Stublang ehrte die Geschäftsführung die Mitarbeiter. "Es freut uns und macht uns stolz, dass so viele Mitarbeiter seit Jahren und Jahrzehnten fester Teil unseres Unternehmens sind. Das macht sie zu Vorbildern für unseren Nachwuchs", sagte Geschäftsführer Stefan Hofmann.

45 Jahre Hofmann-Zugehörigkeit erreichte Joachim Hoch, seit 40 Jahren ist Hans Goller im Betrieb. Für 30 Jahre Firmenzugehörigkeit wurden Karin Deuerling, Jürgen Holhut, Heiko Niechziol, Andreas Pfaff und Stefan Weis geehrt. Thomas Schmidt, Kathrin Krapp, Martin Wegner und Jan-Peter Judex sind seit 20 Jahren beim Impulsgeber. Zehnjähriges Jubiläum feiern Siegfried Striegel, Ulrike Wollandt, Kerstin Stark, Mario Bartsch, Christian Gronau, Martin Härzer, Julian Mayer, Kevin Popp und Matthias Fischer.

Die drei Auszubildenden Kathleen Funk, Johannes Elb und Dominik Voll bekamen für ihren hervorragenden Notendurchschnitt hochwertige Werkzeuge. red