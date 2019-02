Langholztransporter stark überladen

Viel zu schwer war ein Langholztransport, den Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Montag, 18. Februar, gegen 15.15 Uhr in der Fuldaer Straße kontrolliert und danach auf einer Brückenwaage gewogen haben. Statt erlaubter 40 Tonnen war das Fahrzeuggespann 55,4 Tonnen schwer. Die Polizeibeamten beendeten die Fahrt. Eine Weiterfahrt war erst nach Umladen einiger Stämme auf ein Ersatzfahrzeug möglich. Den 38-jährigen Fahrer des Langholztransporters erwarten ein Bußgeld von 380 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Der Fahrzeughalter muss mit einem Bußgeld von 425 Euro und einem Punkt rechnen. pol