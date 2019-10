Auf Damenschuhe abgesehen hatte es ein unbekannter Langfinger in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Kleinen Rosengasse. Die 21-jährige Schuhbesitzerin hatte drei Paar ihrer Schuhe vor der Wohnungstür abgestellt. Am Sonntag bemerkte sie den Diebstahl und erstattete am Montag Strafanzeige bei der Coburger Polizei-Inspektion. Der Wert der Schuhe liegt bei 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.