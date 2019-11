Langfinger versuchten sich an Audi Q 5

Auf einen Audi Q5 hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Pettstadt abgesehen. Ihr Versuch, das Auto aufzubrechen, scheiterte allerdings.

Der Eigentümer des grauen Audi Q5 hatte seinen Wagen am Dienstagabend vor seinem Wohnanwesen in der Mainberger Straße abgestellt. Am Mittwochmorgen stellte er fest, dass Unbekannte versucht hatten, das Türschloss der Fahrertür aufzubrechen. Möglicherweise wurden die Langfinger gestört und ergriffen die Flucht. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 0951/9129-491 um Zeugenhinweise.