Langfinger räumen Kneipen aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in drei Gaststätten in der Bamberger Innenstadt Diebstähle verübt. Ein 18-Jähriger entwendete in der Oberen Sandstraße eine Herrenjacke. Der junge Mann wurde vom Geschädigten bis zur Markusbrücke verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten. Einer jungen Frau wurde in einer Bar in der Langen Straße die Handtasche gestohlen, die sie über einem Stuhl hängen hatte. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Grüner Markt; sie stahlen Bargeld, ein Handy, Ausweispapiere sowie einen Schlüssel im Gesamtwert von 200 Euro. Eine Zunftjacke aus schwarzem Wildleder mit lila Innenfutter wurde einem Mann in der Sandstraße gestohlen. Darin befand sich ein Geldbeutel mit Ausweisen. pol