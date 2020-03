Langfinger langen in unversperrtem Auto zu

Am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr entwendeten zwei unbekannte Männer aus einem silberfarbenen Mercedes, der auf dem Grundstück des Schützenvereines 04 in der Moosstraße geparkt war, ein Handy, Navi, Handschuhe, Schlüsselmäppchen sowie einen Geldbeutel im Gesamtwert von etwa 320 Euro. Der Pkw war zur Tatzeit unversperrt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Leichtsinn kommt Kundin teuer zu stehen Einer Kundin eines Supermarktes in Bahnhofsnähe wurde am Montagmittag zwischen 12.45 und 13.05 Uhr ihr Geldbeutel gestohlen, den die Geschädigte lose auf dem Kindersitz eines Einkaufswagens gelegt hatte. Im schwarzen Ledergeldbeutel befanden sich Ausweispapiere sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Verursacher macht sich aus dem Staub Am Montag zwischen 10 und 11 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von einem orangefarbenen Lkw, der Am Heidelsteig geparkt war, den linken Außenspiegel ab. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Montagabend zwischen 19.40 und 21.10 Uhr wurde in der Mußstraße ein grauer Citroen Berlingo an der linken Fahrzeugseite angefahren. Auch in diesem Fall beging der Verursacher Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise. Radlerin landet nach Sturz im Krankenhaus Am Sonntagnachmittag stürzte in der Altenburger Straße eine junge Radfahrerin, weil ihr das Vorderrad weggerutscht war. Die Radfahrerin zog sich dabei eine Ellenbogenprellung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Kennzeichen war abgelaufen Mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen war am Montagmorgen in der Schildstraße ein Rollerfahrer unterwegs. Der 76-Jährige wurde von einer Polizeistreife erwischt. pol