Lichtenfels 19.11.2018

Langfinger lässt im Juz Spielkonsole mitgehen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 8 und 18 Uhr eine Spielkonsole aus dem TV-Zimmer des Jugendzentrums in Lichtenfels. Seitens des Jugendzentrums wird an den Dieb appelliert...