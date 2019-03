Langfinger in der Umkleidekabine

In der staatlichen Berufsschule in Lichtenfels machte sich am späten Samstagvormittag ein Langfinger zu schaffen. Aus der Herrenumkleidekabine der Turnhalle entwendete der Unbekannte gleich vier Geldbeutel. Die Kabine war zu diesem Zeitpunkt nicht abgesperrt. Die Geldbeutel wurden wenig später in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden - allerdings leer. Es fehlte das gesamte Bargeld in Höhe von etwa 700 Euro. Die Lichtenfelser Polizei bittet auch in diesem Fall um Hinweise.