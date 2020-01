Langfinger in der evangelischen Kirche

In der evangelischen Kirche am Georg-Herpich-Platz wurde am Freitagnachmittag festgestellt, dass Langfinger am Werk gewesen waren. In den Mittagsstunden brachen zwischen 13.40 und 14.05 Uhr Unbekannte zwei Messingopferstöcke auf und nahmen ein Kuvert mit 20 Euro Bargeld an sich. Aus Verärgerung warf der Unbekannte ausgelegte Flyer sowie das Gästebuch der Kirche auf den Boden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen. . pol