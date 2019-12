Langfinger im Kindergarten

Eine Angestellte des Kindergartens musste am Sonntagabend feststellen, dass eine Tür offenstand. Der Grund dafür: Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend hatten sich Unbefugte Zutritt zu dem Kindergarten verschafft und ein Geldmäppchen aus einem Büroraum sowie eine Holzschatulle aus einer Kindergartengruppe entwendet. Die Langfinger ließen so 120 Euro Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen.