Langfinger beim Markt

Ein 61-Jähriger war am Sonntagvormittag auf dem Oculi-Markt in Zeil auf Diebestour. Er entwendete von einem Verkaufsstand eine Halskette im Wert von 24 Euro und versteckte die Beute in seiner hinteren Hosentasche. Eine Zeugin beobachtete jedoch den Diebstahl und informierte die Standbetreiberin. Sie hielt den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Streifenbesatzung fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut. In der vorderen Hosentasche des Mannes befanden sich eine Nagelschere und eine Uhr im Wert von 20 Euro, die er zuvor an einem anderen Verkaufsstand hatte mitgehen lassen. Daraufhin wurde eine Wohnungsnachschau angeordnet. Die Polizei behandelte ihn erkennungsdienstlich. red