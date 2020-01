Langfinger auf der Baustelle

Von einer Baustelle in der Bahnhofstraße haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen eine schwarze Rüttelplatte geklaut. Arbeiter hatten die Maschine mit der Schaufel eines Baggers vermeintlich gegen Diebstahl gesichert. Der bislang unbekannte Dieb kannte sich aber offenbar in der Bedienung der Baumaschine aus, so dass er das Gerät mitnehmen konnte. Die Polizei Neustadt hofft nun auf mögliche Zeugen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder auf ein Fahrzeug, das von ihm benutzt worden sein muss, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09161/8853-0 bei der Inspektion Neustadt zu melden. pol