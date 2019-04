Langfinger an der Gartenhütte

Ein bislang Unbekannter hat sich zwischen dem 14. bis 25. April an einer Gartenhütte in der Flurstraße im Ludwigsstadter Ortsteil Ebersdorf zu schaffen gemacht. Er beschädigte diverse Gegenstände im Umfeld der Hütte und ließ zudem den Schlüssel für einen leerstehenden Stall mitgehen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigsstadt, Telefon 09263/975020, in Verbindung zu setzen. pol