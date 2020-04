Langeweile soll keine Chance bekommen

"Wir alle gegen Langeweile": Unter diesem Motto möchte der Stadtjugendring Coburg jeden Tag mindestens eine Beschäftigungsidee in den sozialen Medien veröffentlichen um Familien Anregungen zu geben, wie sie ihre gemeinsame Zeit Zuhause abwechslungsreich gestalten können. Die Tipps werden seit dieser Woche täglich auf den Seiten des Stadtjugendring Coburg in den sozialen Netzwerken, Facebook und Instagram, veröffentlicht. Es sollen Anregungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sein. Damit es möglichst viele unterschiedliche Tipps für verschiedene Alters- und Interessensgruppen werden, kann sich jeder beteiligen und ist dazu aufgerufen, Ideen (mit Umsetzerklärung) gegen die Langeweile an den Stadtjugendring zu senden. Dies kann als Clip, Bildergeschichte oder Ähnliches stattfinden. Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sollten jedoch mit wenig Material oder mit Material, das so gut wie jede Familie zu Hause hat, funktionieren. Ideen können per E-Mail an info@sjr-coburg.de oder per Facebook-Nachricht an die Seite "Stadtjugendring Coburg" gesendet werden. red