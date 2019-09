Langes Wochenende perfekt für Kirchweih

Das verlängerte Wochenende 3. bis 6. Oktober ist in Großheirath wieder Kirchweih. Bereits zum achten Mal richten die Landjugend und der Schützenverein Itzgrund das Fest aus. Um vom Wetter nicht abhängig zu sein, räumt der Schützenverein seine Schießhalle aus und richtet sie für die Gäste her. Los geht es bereits am Donnerstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr mit einem Merchessen, um 20 Uhr wird Bürgermeister Udo Siegel den Bieranstich vornehmen. Die Jugend kommt am Freitag, 4. Oktober, auf ihre Kosten. Am Abend findet eine 90er- bis 2000er-Party mit DJ Rico Böhme statt. Den Abschluss bildet ein Mittagessen am Kirchweihsonntag im Schützenhaus. Um eine Anmeldung mit Essenswunsch im Schützenhaus oder per E-Mail an: bestellungen@lj-itzgrund.de wird gebeten. red