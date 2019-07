Langes Warten auf nutzbares Flugwetter brachte Aero-Club Tagesrang 6

Die Ligapiloten des Aero Club Lichtenfels mussten in Runde 13 lange warten, bis sich nutzbares Flugwetter einstellte. Der Samstag war wettertechnisch ein Totalausfall, erst am Sonntagnachmittag gab es durch den Föhneffekt im Lee der Mittelgebirge erste Aufhellungen und den Ansatz von Thermik. Die fliegbare Lücke stellte sich bei nördlichen Winden glücklicherweise direkt über Franken ein. So lieferten die vier am Nachmittag in Lichtenfels gestarteten Ligapiloten im Gebiet zwischen den Gleichbergen und Forchheim nur kurze und nicht sehr schnelle Flüge für die Ligawertung ab.

Das Wetterfenster war mit dreieinhalb fliegbaren Stunden nur sehr kurz bemessen, so dass beim Start Eile angesagt war. Bis auf Markus Reuß haben aus diesem Grund die anderen Piloten das Rennen ohne Ballastwasser aufgenommen. Begünstigt durch die höhere Flächenbelastung brachte er dann am Ende des Tages auf der Vereins-LS8 mit 99,13 km/h auch den schnellsten Flug in die Wertung. Das Team wurde komplettiert durch Gerd Peter Lauer auf der LS8neo mit 87,26 km/h und Rolf Bechmann auf der Vereins-LS7wl mit 66,07 km/h.

Dadurch, dass wetterbedingt bundesweit nur wenige Flüge in die Wertung kamen, reichten die Flüge der Lichtenfelser sogar noch für Tagesrang 6 und eine Verbesserung des Aero-Clubs in der Gesamtwertung um drei Plätze auf Rang 12. Es führt die LSG Bayreuth vor LSV Rinteln und LSV Burgdorf.

Für die U25-Junioren war nur Nationalmannschaftspilot Philipp Lauer am Start, der mit einem letzten Trainings- und Checkflug mit der Vereins-LS4b die Vorbereitungen für die am Wochenende beginnende Junioren-WM im ungarischen Szeged abschloss.

Mit Tagesrang 10 rangiert die Lichtenfelser U25 weiter auf Gesamtrang 5. gpl