Zum letzten "Langes Dienstag" vor der Sommerpause lädt die CSU heute ein. Um 19 Uhr sucht der CSU-Oberbürgermeisterkandidat Christian Lange auf dem "Wilde-Rose-Keller" das direkte Gespräch mit den Bürgern, um sich persönlich vorzustellen und über deren Anliegen der Bürger auszutauschen. Einleiten in den Austausch wird Staatsministerin Melanie Huml. Nach der Sommerpause findet die direkte Einladung des CSU-Kandidaten am 24. September um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte des FV 1912 seine Fortsetzung. Einführen in das Gespräch wird dann CSU-Stadtrat Andreas Dechant. red