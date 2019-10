Zu einem "Heimspiel" wird Langes Dienstag heute. Denn ab 19 Uhr lädt der CSU-Oberbürgermeisterkandidat Christian Lange besonders die Bürger des Stadtteils Bug, in dem er selbst wohnt, zu "Langes Dienstag" ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Nebenzimmer der Hoffmanns-Klause in Bug am Campingplatz. Gesprächspartner ist der Vorsitzende des Bürgervereins Bug, Manfred Drescher. red