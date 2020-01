"Langes Dienstag" nimmt wieder Fahrt auf

Heute nimmt "Langes Dienstag" wieder Fahrt auf. Um 19 Uhr lädt der Oberbürgermeisterkandidat der CSU, Christian Lange, zum direkten Gespräch und Austausch in die Vereinsgaststätte des MTV Bamberg in der Moosstraße ein. Gesprächspartner zu Beginn ist Altbürgermeister Werner Hipelius (CSU). Im Schwerpunkt des Gesprächs sollen Fragestellungen aus Bamberg-Ost sein. Die CSU spricht eine Einladung an alle Interessierten aus. red