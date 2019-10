"Langes Dienstag" zieht vom Berggebiet rund ums Klinikum auf das Inselgebiet. Ab 19 Uhr erwarten der CSU-Oberbürgermeisterkandidat, Christian Lange und Stadtrat You Xie am Dienstag, 8. Oktober, interessierte Bamberger im Vereinsheim des Faltbootclubs an der Weide (Weidendamm 150). Christian Lange verfolgt mit den Veranstaltungen "Langes Dienstag" das Ziel, sich mit vielen Bürgern direkt auszutauschen. red