Langer Tag in Staffelstein

Am morgigen Sonntag gibt es in der Adam-Riese Halle wieder Faustball satt zu sehen, und das wie immer bei freiem Eintritt. Um 11 Uhr beginnen die Frauen des TSV Staffelstein mit ihremletzten Heimspieltag in der 2. Liga Süd in dieser Saison. Die Badstädterinnen liegen aktuell auf Platz 2 und haben die Aufstiegsspiele in die Bundesliga bereits anvisiert.

Zur Vizemeisterschaft benötigen sie aber noch Siege. Zu Gast sind der TV Stammheim und der TV Vaihingen-Enz. Zwei starke Teams, die beide nur vier Zähler hinter den Staffelsteinerinnen liegen.

Die Staffelsteiner Männer empfangen in der Landesliga Ost ab 14.30 Uhr den TV Haibach und den ASV Veitsbronn II. Auch hier werden zwei spannende Matches erwartet. Der ASV Veitsbronn II ist punktgleich mit den Gastgebern, der TV Haibach gar Tabellenführer. Mit zwei Siegen könnten die TSVler wieder den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen und sich wieder Aufstiegschancen schaffen. spo