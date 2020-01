Langer Nachmittag der Medizin im Klinikum

Roboterassistierte Operationen, vollautomatische Warentransportanlagen, Künstliche Intelligenz bei der Diagnostik und Virtuelle Realität bei der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal: So sieht das Krankenhaus der Zukunft aus. Das Klinikum am Bruderwald öffnet am Freitag, 17. Januar, von 16 bis 20 Uhr für einen langen Nachmittag der Medizin seine Türen und nimmt die Besucher mit auf eine Reise in das Krankenhaus der Zukunft. So können Besucher erleben, wie sich das Bewegen in der Virtual Reality anfühlt, oder einmal einem intelligenten Roboter die Hand schütteln. Der Blick hinter die Kulissen eines hochmodernen Klinikums verrät, wie hochautomatische Warentransportanlagen und die hochmoderne Klinikapotheke den alltäglichen Klinikbetrieb ermöglichen. Zahlreiche Fachvorträge und viele Mitmachaktionen runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei. red