Scheßlitz vor 16 Stunden

Langer Kratzer nach der "Langen Nacht"

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterließ ein bisher Unbekannter an einem in der Straße Altenbach abgestellten Audi A 3. Die Geschädigte hatte diesen am Samstagabend dort geparkt, da sie ...